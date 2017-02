Sort på hvidt: Café går ikke konkurs

- Der har været en del snak om det ene og det andet. Der er ikke det, vi ikke er blevet beskyldt for. Nu kan alle se, at vi aldrig har haft i sinde at lade et selskab gå konkurs og oprette et nyt, siger Dennis Uzundal, som intet har at skjule, men blot ønsker at drive café.