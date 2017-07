Se billedserie På torsdag slår Restaurant Sommerlyst i Korsør dørene op til revy. På scenen i Sommerlyst Revy 2017 kan man finde Martin Ahlehuus, Dinna Hæklund, Benjamin Lundberg og Susanne Elmark. Sidstnævnte operasanger er dog ikke på billedet, da hun er »guest star« i revyen og p.t. synger i Tyskland. Kim Preuthun er kapelmester.

Sommerlyst melder revyklar

Sommerlyst melder revyklar

Slagelse - 29. juli 2017

I en dansesal et sted i Vanløse bliver der øvet og øvet. Der bliver arbejdet med kunstpauser, mimik og meget mere. De sidste detaljer er nemlig ved at blive lagt på en revy, der har urpremiere på Restaurant Sommerlyst på torsdag.

Sommerlyst Revy 2017 er blevet til på initiativ af impresario, revyforfatter og skuespiller Martin Ahlehuus, der ganske enkelt ringede til restaurantens forpagter Tina Spanggaard, for at høre, om hun kunne være interesserede i, at der igen skulle være revy i den gamle jagtkro i Korsør Lystskov. Det var hun heldigvis. Og så gik Martin Ahlehus i gang med at samle og skrive materiale til den spritnye revy.

- Jeg har hele tiden gerne ville skabe en revy, og jeg synes, Sommerlyst var et rigtig godt sted at opføre den. Det er meget idyllisk langt ude i lystskoven, og vi spiller inde i salen, så rammerne er meget intime, fortæller Martin Ahlehuus, der også selv vil stå på scenen i revyen.

Det gør han i øvrigt sammen med Dinna Hæklund, der er musicalperformer sanger og skuespiller, Benjamin Lundberg, der er skuespiller, sanger og tv-vært. De tre har arbejdet sammen mange gange før, og har mødt hinanden, mens de lavede Studenter Revyen sammen. Løjerne bliver ledt af kapelmester Kim Preuthun.

Som et lidt anderledes element er den professionelle operasanger Susanne Elmark også med på scenen som »guest star« i revyen.

- Vi har meget musik med i revyen. På den måde adskiller Sommerlyst Revy 2017 sig måske lidt fra andre revyer. Susanne Elmark synger for eksempel et par operasange undervejs, men er også »integreret« i et par af revynumrene, fortæller

Selv om Korsør får sin egen revy igen, skal man ikke forvente, at det er en revy, der handler om Korsør. Det er en klassisk revy, der handler om godt og blandet fra ind og udland.

- Vi har lavet revyen sådan, at man også kan se den, hvis man ikke kommer fra Korsør. Men der er også enkelte lokale træk, fortæller Martin Ahlehuus.

- Dronning Margrethe og Henrik har jo for eksempel været her på Sommerlyst, og det har vi arbejdet lidt med. Det var heller ikke muligt at komme uden om Donald Trump og Hillary Clinton - så dem har vi også med, siger revybagmanden.

Sommerlyst Revy 2017 spiller hver torsdag, fredag og lørdag i august med spisning fra klokken 18 og alle søndage med spisning fra klokken 12. Ved aftenforestillingerne serveres der en klassisk dansk tre-retters menu med buffet til hovedret. Ved søndagsforestillingerne dækkes det store frokostbord. Billetterne koster 524 kroner inklusive spisning.

Der er plads til 150 gæster til hver forestilling.

- Vi lover, det er en helaftensoplevelse, man får med spisning først og så revy, siger Martin Ahlehuus.