Formanden for Bildsø Plantagegrunde Nils Frederiksen (til venstre) ses her sammen med bestyrelsesmedlem Niels Blomhøj i sommerhusområdet med de mange store og gamle træer ved en tidligere lejlighed. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Sommerhusejere vil kræve erstatning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerhusejere vil kræve erstatning

Slagelse - 18. august 2017 kl. 06:42 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden 2007 har der været gang i kloakering i strandområdet fra Næsby Strand og nordpå. Næste år er det sommerhusene ved Bildsø Strand og skov, i alt 301 ejendomme, der står for tur. Men her er der protester fra de 65 sommerhusejere på vejene Ranunkelvej, Tagetesvej og Solsikkevej, der ligger i et skovområde med mange store træer.

Sommerhusejerne er samlet i grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde, der frygter, at kloakeringen kan ødelægge træerne, og rent faktisk er klar til at kræve 20.000 kroner i erstatning for hvert træ, der måtte blive ødelagt.

- Vi mener jo desuden, at det er en helt unødvendig kloakering, da vi ikke kan se, at vi forurener. Det vil også blive meget dyrt, helt op til 100.000 kroner for en husstand. Hvilket er meget set i lyset af, at de fleste af husene bruges meget lidt, siger næstformand i grundejerforeningen Bildsø Plantagegrunde, Jesper Jul Christensen, Solsikkevej 20.

Sagen blev behandlet på det seneste møde i kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø. Jesper Jul Christensen hilser det her velkommen, at det på foranledning af udvalgsformand Villum Christensen, (LA) blev tilføjet i vedtagelsen om at sende planen i otte ugers høring, at der skal laves en miljøvurdering af projektets virkning på badevandskvaliteten og skoven.

- Jeg finder det helt absurdt at skulle ødelægge skovområdet og folks økonomi uden at kunne spore nogen som helst effekt, siger Villum Christensen.

Næstformand i erhvervs, plan og miljøudvalget, Knud Vincents (V) siger, at han vil afvente høringen og miljøundersøgelsen, og derefter tage stilling.

- Når vi sætter undersøgelsen i gang, skyldes det jo de specielle forhold med træer på stedet. Men vi må se, om der er nogen udledning af spildevand til kystområdet, siger Knud Vincents.

SK Forsyning gør opmærksom på, at det kan give problemer for hele projektet langs stranden, hvis ikke alle går med som planlagt.