Se billedserie Gerne Christensen mistede sit dankort. Men mit under lørdagens »Sommer i Skælskør« blev det opklaret, hvad der var sket., mens han var chauffør på veteranbussen.

Sommer og dankortmysteriet

Slagelse - 07. august 2017 kl. 10:42 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Gerner, hedder du Christensen til efternavn?

- Ja.

- Så har de fundet de dankort hos »Vin-Kurt«. Jeg kommer lige derfra, og Randi spurgte, om jeg kendte en Gerner Christensen, men jeg kunne ikke huske dit efternavn.

En kvinde på cykel er standset ved en veteranbus på Havnepladsen i Skælskør, hvor Sjællandske er i gang med at interviewe Gerner Christensen. Han er chauffør på de gratis ture med den såkaldte »pariserbus«, der er en del af de mange aktiviteter under overskriften »Sommer i Skælskør«, hvor der også er fokus på en masse underholdning til børnene. Arrangeret af den meget aktive Skælskør Erhvervsforening.

- Nå, jeg har travlt og må videre, lyder det fra kvinden på cyklen med fornavnet Pernille og efternavnet Kirkeskov Hansen, men nu ved du, hvor dit dankort er.

Hverken journalist eller Gerner Christensen når at få at vide, under hvilke omstændigheder det vigtige betalingsmiddel er fundet.

- Det er længe siden, at jeg ikke kunne finde det. Jeg fik det lukket med det samme, og har fået et nyt. Men jeg må jo så have tabt det hos »Vin-Kurt«, siger Gerner Christensen, der står for at skulle køre med bussen, hvor passagererne har taget plads. Sjællandske beslutter at opklare mysteriet ved at opsøge »Vin-Kurt«, der rettelig hedder Kurt Mortensen og er indehaver af Skælskør Vinhandel i Algade.

I butikken mødes man af en storsmilende Randi Villumsen i gang med at betjene flere kunder, som hun alle er på fornavn med. Foruden solskin som kendetegn er Skælskør helt åbenlyst også byen, hvor alle stort set kender alle.

- Vi fandt kortet, da vi støvsugede hylderne, hvor vi har bladene stående, så det kan godt have ligget der nogen tid, for så tit tømmer vi ikke hylderne, siger Randi Villumsen, der bliver glad for at dankortets ejermand er fundet. Hun kalder sig selv førstedame i vinbutikken, hvor hun har været »altid«.

- Jeg skulle bare have et job, og så er jeg blevet hængende. Tiden går bare, siger Randi Villumsen, der er 38 år og også har været med til at fejre Skælskør Vinhandels 20 års jubilæum.

Reportagen om de mange børneaktiviteter ved lørdagens »Sommer i Skælskør« bliver derfor først og fremmest dækket med billeder, da dankorthistorien var spændende at skrive - og forhåbentlig også at læse?