Søster i Slagelse er 25.000 værd

En søster i Slagelse er god at have. Især når hun sælger skrabelodder for Lions, og man køber det lod, der udløser hovedgevinsten, af hende. Det gjorde Lissy Pedersen fra Lindved ved Vejle, da hun besøgte søsteren Gurli Nielsen i november. Gurli er med i kvindernes Lions Daisy, og det var også hende, der for nylig kunne fortælle Lissy, at hun havde vundet lotteriets hovedgevinst på 25.000 kroner til varekøb i Bilka.