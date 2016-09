Denne tegning viser visionen for udvidelsen af Sørbyhallen, hvor man nu har valgt en pragmatisk tilgang med at gå frem i mindre etaper. Første etape er lokalerne til foreningsfitness øverst til højre. Mandag vil det vise sig, om politikerne i udvalget for kultur, fritid og turisme er med på, at kommunen skal give garanti for det nødvendige lån på 2,4 millioner kroner. Den endelige afgørelse er dog op til byrådet.

Sørbyhallen vil udvide med fitness

Slagelse - 02. september 2016

Af Arne Svendsen

En tilbygning på 160 kvadratmeter, som skal bruges til foreningsfitness, er et stort ønske for folkene bag Sørbyhallen og Sørbymagle Idrætsforening.

Det vil koste 2,4 millioner kroner at etablere, og på sit møde mandag skal kommunens udvalg for kultur, fritid og turisme tage stilling til, om man vil anbefale kommunens økonomiudvalg og Slagelse Byråd, at kommunen stiller kommunegaranti på 2,4 mio. kr. i forbindelse med Sørbyhallens optagelse af lån.

Sørbyhallen ser tilbygningen som et af de næste step i projektet »Sund Sørby Light«, hvor der allerede er etableret udendørsfaciliteter i form af krolf- og parkourbane.

Sørbymagle IF har kontaktet DGI for at få råd og vejledning i forbindelse med opstart af foreningsfitness.

DGI anfører i deres skrivelse omkring tiltaget, at fitness er en af tidens trends. Man fornemmer et ønske om fitness i lokalsamfundet, hvilket bekræftes i en undersøgelse, som Sørbymagle IF har lavet.

Her er der indkommet i alt 194 besvarelser, og da flere af dem kommer fra husstande med mere end en person, er det samlede medlemspotentiale opgjort til 345 personer.

Administrationen anbefaler, at garantien ydes ud fra den synsvinkel, at det vil styrke det lokale foreningsmiljø og -tilbud. Det vurderes ikke at have konkurrenceforvridende effekt, da foreningens fitnesstilbud geografisk ligger et stykke væk fra nærmeste kommercielle fitnesscenter.