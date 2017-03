Formand for Sørby eSport Mark Kristensen ses her foran en del af klubbens dygtigste spillere fra hele landet, som hele weekenden har boet og trænet i Dalmosehallen. Foto: Arne Svendsen

Sørby eSport i fart

Af Arne Svendsen Der er fart over feltet hos Sørby eSport, der en en afdeling under Sørbymagle Idrætsforening.

- Bootcamps som denne er helt central for vores eksistens. Vores medlemmer træner med hinanden i flere timer dagligt, men de er på forskellige teams og bosat overalt i Danmark. Derfor er bootcamps som denne med til at vi kan se hinanden, spise sammen, sove sammen og lære hinanden bedre at kende som mennesker. Det er når vi giver hånd til hinanden, griner sammen og ser hinanden i øjnene, at vi skaber respekt for hinanden, som senere gavner os til turneringer - og i aller sidste ende er med til at bygge venskaber. Vi elsker det, som formand Mark Kristensen udtrykker det på klubbens hjemmeside.