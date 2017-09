Det er i denne tidligere Told og Skat-bygning på Fjordvænget i Korsør, at Søfartsstyrelsen nu rykker ind. Sjællandske erfarer, at et halvt hunderede midlertidigt flytter ind. De første til november. Foto: Helge Wedel

Søfartsstyrelsen ind i midlertidigt hus i Korsør

Slagelse - 01. september 2017

Af Helge Wedel

Søfartsstyrelsens hovedkontor er snart på plads i midlertidig ejendom, som de har lejet af forsvaret i Korsør. Sjællandske erfarer, at et halvt hundrede medarbejdere flytter ind.

I aftes bekræftede Andreas Nordseth, der er direktør i Søfartsstyrelsen, at indflytningen begynder til november.

- Vi er glade for at kunne flytte officielt til Korsør fra november. Disse første medarbejdere er kun første skridt - aktivitetsniveauet vil stige løbende, siger Andreas Nordseth. Han har ikke svaret på uddybende spørgsmål om antal medarbejdere.

Ejendommen har før rummet statslige arbejdspladser, da det daværende »Told & Skat« havde adresse på Fjordvænget i den tidligere administrationsbygning for glasværket Scanglas.

Søfartsstyrelsen har lejet ejendommen af forsvarets ejendomsstyrelse. Det er forsvaret, der ejer bygningen.

Det bekræfter kommandørkaptajn og chef på Flådestation Korsør Per Hesselberg over for Sjællandske. Han ved ikke fra hvornår eller hvor længe.

Sjællandske erfarer, at op imod et halvt hundrede medarbejdere ud af de knap 200 i Søfartsstyrelsen ventes at flytte ind fra november og frem på den midlertidige Korsør-adresse.

Tilbage i marts i år afslørede Sjællandske, at udflytningen af alle knap 200 arbejdspladser blev forsinket et år, så det først kom til at ske ved årsskiftet 2018/19. Men nu her over to år efter den daværende regerings beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser i oktober 2015, kommer der altså gang i udflytningen.

Bygningsstyrelsen har på vegne af Søfartsstyrelsen indgået en lejeaftale på i alt 6.815 kvadratmeter øverst oppe i glasværket på Norvangen, hvor en større ombygning venter på at gå i gang. Her skal Søfartsstyrelsen have permanent adresse.

Bygningsstyrelsen er ikke vendt tilbage med svar på Sjællandskes spørgsmål om status og tidsplan for ombygningen.