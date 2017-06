Theo Foli Kok er fire måneder gammel. Han har været indlagt med svære vejrtrækningsproblemer i tre ud af de fire måneder, hvilket giver hans forældre Mads Foli Hansen og Vicky Kok store udfordringer, både med at holde sammen på familien og med økonomien. Foto: Mette Kjær Nielsen

Socialministeriet: Ikke hold i lov-argument for at afvise støtte til Theo

Slagelse - 03. juni 2017 kl. 07:03 Af Mette Kjær Nielsen

Slagelse Kommune har givet Mads Foli Hansen og Vicky Kok afslag på økonomisk støtte til tabt arbejdsfortjeneste. De har været indlagt med deres fire måneder gamle søn Theo på først Næstved Sygehus og siden Rigshospitalet i indtil videre tre måneder. Den lange indlæggelse presser familiens økonomi, og derfor har de søgt om at få økonomisk støtte fra Slagelse kommune i form godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til faren, Mads Foli Hansen, der kun har været tilbage på arbejde én dag siden sønnens fødsel.

Det har familien fået afslag på fra Slagelse Kommune med et argument om, at Theo ikke er kronisk syg og at hans sygdom ikke har varet længe nok - jævnfør servicelovens §42.

- Vi kan sagtens forstå at familien er frustreret over deres situation, og har bekymringer nok i forvejen. Men sønnens sygdom er gudskelov ikke kronisk, og derfor må vi ifølge loven ikke betale for tabt arbejdsfortjeneste. Vi har gjort forældrene opmærksom på, at de kan søge orlov og derigennem få en økonomisk håndsrækning til den svære tid, siger Berit Vilsbøll, centerchef for Børn og familie i Slagelse Kommune, om sagen.

Sjællandske har derfor henvendt sig til Socialministeriet, som serviceloven ligger under.

Om der kan gives økonomisk støtte handler om kommunens tolkning af serviceloven, lyder det fra Socialministeriets presseafdeling, som ydermere har fundet vejledningen frem til tolkningen af loven. Heri står sort på vidt, at der ikke behøver at være tale om kronisk sygdom, ligesom der godt kan udbetales støtte, selv om sygdommen varer under et år, som Slagelse Kommune ellers har forklaret er skæringspunktet for tabt arbejdsfortjeneste.

- At det skal være en »langvarig lidelse« betyder ikke, at det skal dreje sig om en uhelbredelig lidelse. I praksis lægges der vægt på, om lidelsen skønnes at vare et år eller mere. Det er dog ikke udelukket at yde støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare mindre end et år. Der kan eksempelvis være tale om for tidligt fødte børn eller børn med hofteskred (calve perthes), hvor familien i en kortere periode på grund af barnets funktionsnedsættelse er særligt tungt belastet, står der skrevet på retsinformation i den officielle veljedning til tolkning af loven.

Der er altså ifølge ministeriets umiddelbare svar ikke noget i serviceloven, der hindrer Slagelse Kommune i at yde støtte. Derfor lyder det også fra Socialministeriet, at det kunne være en mulighed for familien at anke Slagelse Kommunes afgørelse til Ankestyrelsen. Det har familien fredag valgt at gøre.