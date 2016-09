»Uhørt aftalebrud« lyder det fra Socialdemokraternes gruppeformand, John Dyrby Paulsen, som her til morgen har forladt budgetforhandlingerne i Slagelse Kommune.

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokraterne forlader forhandling om budget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokraterne forlader forhandling om budget

Slagelse - 02. september 2016 kl. 09:56 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er tale om aftalebrud, og jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Det siger formanden for den socialdemokratiske gruppe i Slagelse Byråd, John Dyrby Paulsen.

Han oplyser, at partiet her til morgen kort før klokken ni har forladt forhandlingerne om kommunens budget ved budgetseminaret på Kobæk Strand.

- Vi blev stillet overfor et ultimatum fra borgmester Stén Knuth (V), der ville have os til at gå med til at spare 25 millioner kroner på arbejdsmarkedsområdet allerede til næste år. Det kan slet ikke lade sig gøre efter vores mening, og det er ikke en del af det to-årige budgetforlig, vi indgik sidste år, så derfor er der tale om aftalebrud, siger Dyrby Paulsen.

Han siger videre, at Socialdemokraterne også er blevet stillet over for krav om, at kommunale velfærdsopgaver skal udbydes i konkurrence.

- Det er vi imod. Der sker jo det, at private byder alt for lavt for at få opgaverne, hvorefter de går konkurs, hvilket giver stor usikkerhed hos brugerne. Det er lige sket i Odense, siger Dyrby Paulsen, der nu bebuder, at Socialdemokraterne, der som byrådets største parti sidder på 11 ud af de 31 pladser, vil fremsætte deres eget budgetforslag.