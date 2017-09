Se billedserie Slagelse Privatskole har med ansøgning om at oprette børnehave fået politikere til at fare i blækhuset. Debatten skiller vandene.

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokrater: Partikollegas udtalelse står for egen regning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokrater: Partikollegas udtalelse står for egen regning

Slagelse - 13. september 2017 kl. 06:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Privatskoles ansøgning om at oprette børnehave på Norgesvej 14 i Slagelse kan få et politisk efterspil, idet socialdemokraten Niels Christian Nielsen om muligt vil kræve sagen i byrådet.

I et indlæg i tirsdagens Sjællandske med titlen »Nej til tyrkisk daginstitution i Slagelse« pointerer han - sammen med Dansk Folkepartis Ann Sibbern - at man vil gå »lige til kanten for, at ansøgningen ikke bliver godkendt.«

Humlen er, at Slagelse Privatskole hovedsageligt har udenlandske, herunder muslimske, børn gående.

Niels Christian Nielsen får dog ikke ligefrem opbakning i egne rækker efter meldingen om, at han blandt andet ønsker sagen drøftet i byrådet inden en endelig godkendelse.

Bodil Knudsen (S), byrådsmedlem og den ene af to socialdemokrater i uddannelsesudvalget - netop Niels Christian Nielsen er den anden - mener, at partikollegaen glemmer at skele til regelsættet for området.

- Jeg er generelt ikke tilhænger af private dagtilbud, men der er altså en lovgivning, der tillader det på nogle bestemte betingelser med hensyn til bygninger og legepladser. Og det er altså ikke lovligt at gøre forskel efter hudfarve eller religion, siger Bodil Knudsen til Sjællandske.

- Vi politikere skulle hellere bekymre os om at skabe dagtilbud og folkeskoler med tilstrækkelig høj kvalitet, så det slet ikke kom til en overvejelse at vælge et privat tilbud, tilføjer hun.

Byrådskandidat Miralem Garagic (S) er helt på linje med Bodil Knudsen. Her i debatten blander han sig imidlertid mere som forælder end som måske kommende byrådsmedlem. Han har to børn, en datter i 9. klasse og en søn i 1. klasse, indskrevet på Slagelse Privatskole.

- Faktisk er det racisme. De lægger op til direkte at bryde regler om ligebehandling, og det synes jeg ikke om. Slet ikke i et land som Danmark, hvor vi alle er lige for loven - uanset religion og hudfarve, siger Miralem Garagic.