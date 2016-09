Lis Tribler giver ikke meget for borgmester Stén Knuths udmeldelse af "Udkantsdanmark". Han skulle aldrig have meldt sig ind i foreningen "Danmark på Vippen", mener hun. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Socialdemokrat skoser Knuth efter udkants-debat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Socialdemokrat skoser Knuth efter udkants-debat

Slagelse - 17. september 2016 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er glædeligt, at Stén Knuth efter to års medlemskab af »Danmark på Vippen« nu har erkendt, at det er et dårligt signal at være medlem af den gruppering af kommuner.

Læs også: Slagelse melder sig ud af Udkantsdanmark

Sådan siger byrådsmedlem og 2. viceborgmester Lis Tribler i Slagelse Kommune, som egentlig ikke er meget for at blive betragtet som modstander af alt, hvad borgmesteren gør for tiden.

- Men jeg synes også, at det er vigtigt at få sagt, at der slet ikke var enighed, da vi for to år siden gik ind i foreningen.

Borgmesteren har på økonomiudvalgets seneste møde meddelt, at Slagelse Kommune melder sig ud af foreningen, hvis formål er at imødegå skævvridningen af Danmark.

- Det går godt i Slagelse Kommune. Virksomheder kommer til, og en masse borgere vil gerne bo her. Jeg vil gerne aflyse den der snak om Slagelse som en del af Udkantsdanmark, argumenterer borgmesteren.

Men ifølge Lis Tribler bevirker en udmelding ikke, at Slagelse Kommune pludselig er ude af kategorien.

- Man får det til at se ud, som om vi er ude af Udkantsdanmark. Det er vi jo dybest set ikke. Det er nogle andre, som har udnævnt os som udkantskommune, lyder det fra socialdemokraten.

Stén Knuth (V) giver imidlertid ikke meget for den socialdemokratiske skepsis og kritik.

- At Socialdemokraterne ikke kan se, at det går bedre i dag, må de helt selv om. Jeg fastholder, at vi bør aflyse den der snak om Slagelse Kommune som en udkantskommune. Vi har vækst på mange fronter, påpeger borgmesteren, som her blandt andet henviser til befolkningstilvæksten.

Læs mere i Sjællandske lørdag