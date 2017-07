En snes hjemmesygeplejerske fyldte byrådssalen forrige mandag, da de råbte vagt i gevær. Gør noget ved vores arbejdsforhold, lød budskabet.

Smertegrænsen er nået for sygeplejersker

Slagelse - 10. juli 2017 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjemmesygeplejerskerne i Slagelse Kommune kan ikke følge med. Og de kan slet ikke levere en kvalitet, de kan stå inde for. De er presset i bund, hvilket giver udslag i højt sygefravær og medarbejderflugt, der ikke just gør det besværlige arbejde lettere at håndtere. Faktisk frygter flere for patientsikkerheden.

Derfor mødte en snes af dem for nylig op på rådhuset, hvor de klagede deres nød. Udvalgsformand Ann Sibbern (DF), sundheds- og seniorudvalget, tager opråbet alvorligt, men fortæller i øvrigt, at man allerede har været i kontakt med Dansk Sygeplejeråd.

- Først og fremmest har jeg stor respekt for, at de møder op. Men faktisk er jeg også blevet overrasket over at høre, hvordan det står til, siger Ann Sibbern, der allerede den 6. juni tog affære på et udvalgsmøde, hvor tilstandene blev drøftet.

Hun siger imidlertid, at de slette arbejdsforhold ikke synes at læse ud fra de oplysninger, politikerne får fra kommunens forvaltning. Der er dog sat flere ting i værk, skriver Sjællandske.

- Vi må konstatere, at der ikke er overensstemmelse med de oplysninger og den virkelighed, som beskrives af medarbejderne, hvilket vi derfor er nødt til at få afdækket, siger udvalgsformanden, der må erkende, at et akutteam, med opstart i april 2017, ikke har aflastet basissygeplejen i en grad, der kan mærkes positivt.