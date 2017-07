Se billedserie Som små pikker på himlen, men pludselig med op til 100 km/t skrigende og jagende tæt over husenes tage i Korsør. Fuglene gør stort set alt flyvende i luften, sover, parrer sig, spiser og indsamler redemateriale. Foto: Maria Hjortholm

Små fugle-akrobater sover i luften

Slagelse - 01. juli 2017 kl. 12:15 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællandske har taget kontakt til den lokale fugleekspert Villy Jensen for at få mere viden om de mange mursejlere, der hver sommer er i luften over Korsør. De seneste dages våde vejr er ikke luftens små akrobaters livret, men kig op, når det er tørvejr og nyd dem tilsat større viden via denne artikel.

Villy Jensen skriver:

De flyver utrolig hurtigt over byens tage, mellem huse og boligblokke. Skrigende i små grupper på seks til otte fugle. Det ligner sorte boomeranger, der er kommet helt ud af kontrol og nu styrer omkring i en vanvittig fart.

Det er mursejlerfamilier, der er ude at flyve - på jagt og træning.

Den sorte fugl med de sejlformede vinger kom til Korsør i slutningen af maj fra sit vinterkvarter sydpå. Fuglen minder en del om en svale. Den jager sin føde på samme måde - i luften. Den lever nogenlunde af den samme slags føde - gerne højtflyvende insekter - men det er ikke et medlem af svalefamilien. Den er sig selv som det eneste almindeligt forekommende medlem af sejler-familien.

I slutningen af maj var mursejleren blot en lille prik på himlen. Højt oppe jagtede den af sted. Så kom der flere til - og fuglene kunne nu ses som par - stadig højt til vejrs. Tosomheden har båret frugt, og lige nu kan vi altså både tydeligt høre og se ungfugle og voksne jagte skrigende omkring.

Det er lidt pudsigt at tænke på, at i vores omegn finder vi ikke mursejleren ynglende »ude i naturen«. Mursejleren har brug for klippespalter eller små afsatser eller hulrum mellem klipper. Mursejleren bruger altså i Korsør vores huse og bygninger som klipper og klippeafsatser til at yngle i. Et pudsigt tankeeksperiment kunne være - hvad tænker den mon om os mennesker, der bor i klipperne?

Mursejleren er i modsætning til svalerne aldeles skabt til et liv i luften. Den kan ikke lande på jorden eller på grene i træer og så lette igen. Fuglens ben er simpelthen så korte, at vingerne ikke kan foldes ud - så fuglen kan komme op at flyve, så når fuglen endelig et øjeblik skal sidde, så sker det typisk lodret op ad en mur, så fuglen blot kan kaste sig bagud i den fri luft - for at kunne folde sine lange vinger ud.

Mursejleren sover i luften. Mursejlere parre sig i luften. Mursejleren »fanger« dun og småfjer til sit redemateriale i luften. Mursejleren fanger al sin føde i luften. Det med føde i luften kan ind i mellem være en stor udfordring for fuglene, hvis vejrforholdene skifter og blæst og regn kommer til. Det er muligvis også derfor at mursejleren næsten ikke er at se ovre på Vestkysten - det blæser for meget.

Udover, at mursejleren har det lidt særlige med ikke at kunne lande, så er de lange stærke vinger og den strømlignede krop til gengæld med til at gøre mursejleren til en af verdens hurtigste fugle. Fødeknaphed her hos os klarer fuglen ved en hurtig rejse på flere hundrede kilometer, hen hvor vejr og vind giver muligheder for jagt på insekter. Efter vellykket jagt går turen tilbage hertil, hvor reden er - ofte anbragt under taget i et lille hulrum, hvor fuglene nemt kan flyve til - og kaste sig ud fra igen.

Lange jagtture kan give fødeknaphed. Den voksne mursejler kan undvære føde i op til fem døgn. Ungerne i reden kan gå i en dvalelignende tilstand og undvære føde i op til tolv døgn. Det store jagtområde, som mursejleren må betjene sig af, kan give udfordringer for unger, idet en tur/retur til Nordtyskland kan tage lidt tid - selv for en fugl, der kan nå hastigheder på op mod 100 km./t.

Mursejleren vil snart forlade os for dette år. Allerede i løbet af juli måned bliver fuglene mere usynlige i vore omgivelser. De flyver højere og højere på deres jagt efter føde. Der bliver færre og færre og en dag er de alle lige så stille forsvundet sydpå igen. »Vores« mursejlere bliver hen over efteråret afløst af mursejlere nordfra, der er under træk mod vinterkvartererne syd for Sahara. I oktober er det definitivt slut med mursejlere i Danmark.

Prøv at lægge mærke til dem. Netop nu er de tætte på - grupperne af disse noget specielle skrigende fugle.