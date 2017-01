En snart 45-årig mand fra Slagelse er anklaget for at have svindlet statskassen for mere end 36 millioner kroner i moms og slikafgifter.

Slikhandler tiltalt for at snyde statskassen for 36 mio. kr.

Slagelse - 05. januar 2017 kl. 06:00 Af Camilla Steffensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 45-årig mand fra Slagelse sidder tirsdag i næste uge anklaget for at have snydt statskassen for moms og slikafgifter svarende til i alt 36 millioner kroner. Svindlen er sket i en periode fra 1. oktober 2012 til 31. december 2014.

I denne periode har han fungeret som leder i fem forskellige virksomheder, og det er gennem disse virksomheders regnskaber, at manden har fusket med momsen. Han har gang på gang unddraget sig at betale moms af virksomhedernes salg samt »glemt« at betale slikafgifter på de varer, virksomhederne indkøbte.

Det firma, hvor manden fungerede som leder i kortest tid, var et slikfirma. Her var den tiltalte ikke ansat i mere end to måneder i 2013, men i den korte tid nåede han at snyde for ikke mindre end 2,3 millioner kroner, hvor han også lod være med at betale moms og slikafgifter.

Sagen, som begynder på tirsdag, kommer til at strække sig over fire hele retsdage, hvor domsmandsretten i Næstved skal tage stilling til, om manden er skyldig og i så fald, hvilken straf han skal idømmes.

Strafferammen for skatteunddragelse går op til otte års fængsel, og så ønsker politiet også, at manden får en tillægsbøde oven i hatten.