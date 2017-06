To mænd fra Korsør-egnen tiltalt for omfattende svindel og dokumentfalsk. Foto: Per Jensen

Slikbutikker hvirvlet ind i stor sag om millionfusk

Slagelse - 19. juni 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tusindvis af falske pantmærker, ulovligt salg af sodavand til slikbutikker, momsunddragelse og sort aflønning af medarbejdere for op imod 10 millioner kroner.

To mænd fra Korsør-egnen risikerer høje fængselsstraffe, hvis de kendes skyldige og dømmes for massiv svindel og for forsætligt at have unddraget statskassen for millioner af kroner i moms, chokoladeafgifter og skatter i årevis.

Anklageskriftet indeholder talrige kriminelle forhold, i alt 36, hvor dog de seks er opgivet fra anklagemyndighedens side.

Den ene tiltalte, en 38-årig mand, er anklaget for snyd for knap 40 millioner kroner, ikke mindst gennem sin slikvirksomhed i Korsør. Svindelnumre, som fra 2013 og frem blandt andet er gået ud over lokale slikbutikker i Slagelse.

Blandt andet har han solgt i alt 4280 emballerede drikkevarer til pizzeriaer, herunder Down Town i Slagelse, men også til slikbutikker som Slik Amok på Schweizerpladsen, Slikparadiset på Klingeberg, kiosken på Jacob Dampes Vej, Slikken i Rosengade og til sidst Candy Shop med adresse på Kalundborgvej, hvor der ifølge anklagen er blevet leveret 889 drikkevarer med falske pantmærker, som altså ikke stammede fra Dansk Retursystem.

Herudover har politiet beslaglagt knap 15.000 ugyldige mærker på privatadressen

Den anden tiltalte, en 32-årig mand, er tidligere forpagter af et forsamlingshus i Slagelse Kommune. Han er tilsyneladende også ejer af et vikarbureau, hvor han ifølge anklagen mod sig i 2014 og 2015 har snydt og i et forhold unddraget statskassen for 4,5 millioner kroner. Det grundet sort aflønning af medarbejdere for op imod 10 millioner kroner, hvorfor også staten er gået glip af arbejdsmarkedsbidrag for godt en halv million kroner.

Herudover tiltales han for omfattende dokumentfalsk.

Sagen løber over seks dage og afsluttes torsdag.