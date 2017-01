Slikbaron får fem års fængsel for svindel med afgifter

Det betyder, at han er fundet skyldig i svindel for cirka 37 millioner kroner.

45-årige Aboutaka, der også er kendt under kælenavnet "Rico", har på stedet anket dommen til Østre Landsret.

Svindlen er foregået ved, at Aboutaka gennem fem firmaer har fået leveret slik fra Sverige uden at betale moms og punktafgift. I dette tilfælde den såkaldte chokoladeafgift.

Og Retten i Næstved har ikke været tilfreds med de forklaringer, Aboutaka er kommet med omkring sin rolle i de fem firmaer.

Ifølge ham selv var hans rolle ikke eksisterende. Han kendte blot de personer, som drev firmaerne.

Ikke desto mindre har specialanklager Søren Martin Jensen ved dokumentation af flere fakturaer vist, at importeret slik ikke alene endte på adresser, som var tilknyttet Aboutaka.

Men også at oplysninger såsom telefonnumre tilhørende Aboutaka stod på fakturaerne.

Sagen har sit udspring i en ransagning af et lager i Slagelse i begyndelsen af 2015. Her fandt politiet tonsvis af slik. Et ulækkert fund, da store dele af slikket var dækket af rottelort.

Da politiet begyndte at kradse i overfladen - ikke på det lortebefængte slik som sådan, men i sagen i overført betydning - dukkede der efterhånden flere oplysninger op. De pegede i retning af slikbaronen Aboutaka.

Det førte i juni 2016 til, at der blev rejst tiltale mod manden. Anklagemyndigheden mente nemlig at kunne bevise, at Aboutaka gang på gang importerede slik uden at svare de pligtige afgifter.

Selv nægtede han sig skyldig. Det blev senest gentaget, da sagen i sidste uge gik i gang ved Retten i Næstved. Men dommere og domsmænd har altså valgt at følge anklagemyndighedens krav.