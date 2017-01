Slagelses stemme i radioen

Erhvervsservicechef Per B. Madsen, Slagelse Erhvervscenter, gør hvad han kan, for at kommunen skal være »lækker« for virksomheder, og nu har han også optrådt på radiostationen Station København for at berette om arbejdet med at servicere virksomhederne. Og om den gode udvikling, som Slagelse er inde i med såvel flere arbejdspladser som indbyggere.