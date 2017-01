Slagelse Kommunes mænd kan i dette forår deltage i »Rigtige Mænd Sjakket« og være med til »Rigtige Mænd Løbet« den 24. maj. Op af sodaen skal de i hvert fald ifølge Slagelse Kommunes nye samarbejdsprojekt. Foto: Slagelse Kommune Foto: Lars Reese Photography

Send til din ven. X Artiklen: Slagelses mænd skal nu også være »rigtige mænd« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelses mænd skal nu også være »rigtige mænd«

Slagelse - 27. januar 2017 kl. 10:22 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammen med Firmaidræt Slagelse er Slagelse Kommune med i et projekt, der skal få flere mænd op af sofaen. Den 24. maj kan mændene i Slagelse Kommune se frem til at blive udfordret, når »Rigtige Mænd Løbet« skydes i gang. Samme aften og samme tidspunkt arrangerer kommuner rundt om i hele landet samme type løb.

Løbet bliver det foreløbige højdepunkt i et forår, hvor mænd landet over har gjort god tv-underholdning på DR1 til en fælles lokal træningsoplevelse blandt andet gennem et digitalt træningsfællesskab og mulighederne for fælles »real life-træning«.

Det er første gang, at der i Danmark bliver arrangeret et mandeløb på samme dag og tidspunkt i hele landet. Projektet er med til at sætte fokus på sundheden hos de mandlige borgere i Slagelse Kommune.

- Projektet er en sjov og ny måde at motivere flere mænd til sunde levevaner gennem fælles træning og konkurrence. Vi er rigtig glade for, at vi sammen med Firmaidræt Slagelse kan tilbyde mændene i kommunen muligheden for et sundere liv og bedre trivsel gennem et fællesskab, der er præget af rigtig mandehumor i stedet for formaninger og løftede pegefingre, siger formand for sundheds- og seniorudvalget, Ann Sibbern.

Firmaidræt Slagelse er med til at arrangere og skabe rammerne om forhindringsløbet den 24. maj, og her ser man frem til, at få »Rigtige Mænd Sjakket« startet ud.

Tilmeldingen til Rigtige Mænd Sjakket og løbet åbner 1. marts. Hvis ikke man har et fuldt hold på fem personer på plads, kan man også finde holdkammerater på det online forum www.rigtigemænd.dk. Hvis du ønsker at være med til den lokale udendørs fællestræning, kan du allerede tilmelde dig fra 1. februar på Firmaidræt Slagelses hjemmeside.

Nordea-fonden støtter projektet med 22,7 mio. kr. i 2017 og 2018.