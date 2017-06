Kommunaldirektør Jane Wiis har sagt op - officielt med begrundelsen, at hun har fået job i et privat firma.

Slagelses kommunaldirektør siger op

Om det er den eneste årsag til opsigelsen, er uvist. Den seneste tids ballade om brintbusser i Korsør har uomtvisteligt også haft en effekt på Jane Wiis' fratræden - samt den følgende KL-undersøgelse, hvis konklusion er, at kommunaldirektøren har ageret inden for rammerne for god embedsmandsskik

Hun er dog - også af siddende byrådsmedlemmer - blevet beskyldt for magtmisbrug og er blandt andet blevet optaget under en samtale, hun troede var fortrolig. Den lydoptagelse er senere blevet lagt ud i offentlige fora og er blevet brugt i en forbindelse, hun senere har benævnt »injurierende« og »krænkende«.

Samtidig har en lækket »drejebog«, sendt af en tidligere ansat til byrådsmedlemmerne John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA), beskrevet nøgternt, hvordan Jane Wiis burde afsættes, hvorefter et andet byrådsmedlem er gået til KL for at høre om mulighederne for at afskedige kommunaldirektøren.