Slagelse Kommunes kassebeholdning er faldet i flere år, blandt andet på grund af investeringer, så skattesænkning er ikke et tema lige nu.

Slagelses har ikke råd til skattesænkning

Slagelse - 14. januar 2017 kl. 06:11 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slagelse Kommune: Velpolstrede kommuner bør sænke skatten, istedet for at lade pengene ligge i kassen, lød opfordringen fra finansminister Kristian Jensen (V) torsdag i Aalborg til folk fra kommunerne, blandt andet det samlede økonomiudvalg fra Slagelse med borgmester Stén Knuth (V) i spidsen. Af en opgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet fremgår det, at Slagelse Kommune råder over en kassebeholdning på 279 millioner kroner, hvilket er den fjerdehøjeste kassebeholdning blandt Region Sjællands 17 kommuner.

Borgmester Stén Knuth er tilfreds med at få bekræftet, at Slagelse har en stor kassebeholdning, men siger dog samtidig, at der ikke er råd til at sænke skatteprocenten, da kommunen hellere vil investere pengene, blandt andet for at kunne tiltrække nye borgere.

Den socialdemokratiske gruppeformand John Dyrby Paulsen gør opmærksom på, at kassebeholdningen jo skal opgøres pr. indbygger, hvis det skal give mening at sammenligne kommunerne. Og så er Slagelse ikke længere i top i Region Sjælland, men lige under midten.

John Dyrby Paulsen mener også, at de 279 millioner kroner, der er et gennemsnit for kommunens likviditet i 2016, er et misvisende tal for kommunens øjeblikkelige status.

- Kassebeholdningen er jo faldet gennem hele året, og var ved udgangen nede på 223 millioner kroner, siger Dyrby Paulsen, der stærkt har kritiseret, at kommunens kassebeholdning de sidste to til tre år er faldet med omkring 400 millioner kroner.