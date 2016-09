Slagelses byfornyelse er gået i stå

30 millioner kroner blev før kommunesammenlægningen for 10 år siden skudt i retning af Slagelses midtby. Pengene skulle hjælpe med en forvandling af de mere markante og ændrede eksempelvis Schweizerpladsen til en oase med vadesteder og vandtrappe og Gl. Torv til et område uden bilende gæster.

- Man kan undre sig over, at både Skælskør og Korsør har fået penge til byfornyelse, men her i Slagelse kan vi ikke engang få gjort det færdigt, som var planen. Hvorfor er det hele gået i stå, spørger Jacob Vedel Søndergaard, forretningsfører på The Upper Hill på Fisketorvet, der er et af de fem steder i byen, som er blevet glemt.