Slagelse vil have både stor Aqua Park og børnehaver

20 af byrådets 31 medlemmer står bag et budgetforlig, der blandt andet indeholder en enighed om, at et nyt svømmeland, den såkaldte Aqua Park, skal bygges. Dog ikke af kommunen, men kommunen skal »stable« så meget driftøkonomi op, at det kan blive tillokkende for en privat at bygge, og herefter få indtægter fra kommunen.