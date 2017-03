En af politiets patruljevogne var tilfældigvis lige i nærheden, da en 37-årig indbrudstyv fra Dianalund mandag morgen var på flugt efter et mislykket indbrud på Toftevej i Slagelse.

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse-tyv fik straksdom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse-tyv fik straksdom

Slagelse - 06. marts 2017 kl. 16:42 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 37-årig mand har tilsyneladende stadig ikke lært forskel på »dit og mit«. Men det kan jo være, at en straksdom på tre måneders ubetinget fængsel kan hjælpe med at forstå budskabet. Det blev i hvert fald konsekvensen, da han mandag eftermiddag stod ret foran dommeren i Næstved. Det gjorde han i øvrigt mindre end 12 timer efter, han igen var blevet anholdt og sigtet for flere indbrud.

- Det drejer sig om en af vores »faste klienter«, oplyser vicepolitikommissær Jens Jedig Christiansen fra lokalpolitiet i Slagelse.

Den 37-årige vaneforbryder stammer fra Dianalund, og han blev anholdt i Slagelse natten til mandag klokken 02.30.

Kort forinden havde han atter været »på rov« flere steder i Slagelse - på trods af, at han netop var blevet løsladt for anden berigelseskriminalitet, oplyser vicepolitikommissær Jens Jedig Christiansen fra lokalpolitiet i Slagelse.

Natten til mandag havde den 37-årige blandt andet begået indbrud i et hus på Hegnet (sidevej til Bagervej, red.) og stjålet en cykel. Herefter var hans tyvetogt gået videre til Toftevej, hvor det lykkedes ham at bryde ind i et hus og vække den kvindelige beboer.

- Hun vågnede ved, at tyven var inde i hendes hus, men hun råbte op, hvilket fik tyven til at tage flugten.

Det gjorde han så på den cykel, som han tidligere havde stjålet.

Uheldigvis for tyven var en politipatrulje lige i nærheden - blot 150 meter fra huset på Toftevej - og derfor kunne patruljen hurtigt slå en klo i ham.

Han blev straks anholdt og taget med til politistationen, hvor man - set i lyset af, at han netop var blevet løsladt - valgte at fremstille ham i grundlovsforhør ved Retten i Næstved med henblik på at give ham en såkaldt straksdom.

Det mente dommeren også, var en god idé - og den 37-årige måtte derfor indkassere tre måneders ubetinget fængsel med håbet om, at den straf fremover kan få ham på andre tanker.