Unge uden hverken uddannelse eller arbejde er en af de helt store udfordringer i Slagelse Kommune, lyder det fra Helle Jacobsen (V), formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget. Udvalget arbejder derfor også p.t. på en samlet plan for ungeområdet, hvis første udkast skulle ligge klar til næste måneds udvalgsmøde. Pressefoto

Slagelse tager sjældent støtten fra unge

Slagelse - 09. februar 2017 kl. 06:15 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge under 30 år, som hverken har et arbejde eller en uddannelse. Det er en af Slagelse Kommunes helt store udfordringer. Falder man i denne kategori, modtager man den såkaldte uddannelseshjælp i stedet for almindelig kontanthjælp. Uddannelseshjælpen ligger på niveau med SU'en, og det skal motivere de unge til at blive selvforsøgende - enten ved at gå i gang med en uddannelse eller finde et arbejde.

Men det har vist sig sværere end som så, at få de unge i gang. De unge dukker ofte ikke op til samtaler på Jobcentret, eller i deres virksomhedspraktikker eller nytteindsatser.

En ny evaluering fra jobcentret har vist, at Slagelse Kommune i langt højere grad end landsgennemsnittet vælger at bruge små sanktioner, hvor de unge bliver trukket for eksempel én dags ydelse. Til gengæld bruger Slagelse Kommune langt sjældnere end landsgennemsnittet den mest markante sanktion, nemlig fuldt stop for udbetalingen af uddannelseshjælp. For den underkategori, der kaldes »åbentlyst uddannelsesparate« gælder det for eksempel, at der på landsplan 2601 fuldtidspersoner på forsørgelsesformen i perioden fra fjerde kvartal 2015 til tredje kvartal 2016.I Slagelse Kommune var der 131. På landsplan er der 691 gange blevet sanktioneret med »ophør af ydelse«, svarende til, at 7,7 procent af alle sanktionerne har været af denne type. I Slagelse har »ophør af ydelse« kun været brugt i alt otte gange i perioden, svarende til 0,8 procent af alle sanktioner mod gruppen. Evalueringen viser således, at de unge i Slagelse bliver sanktioneret oftere, men mildere end landsgennemsnittet.

Opgørelsen giver anledning til at undersøge nærmere, hvad der ligger til grund for de relativt mange punkt- og

periodesanktioner og relativt få sanktioner for ophør af ydelse i Slagelse. Det forklarer formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget, Helle Jacobsen (V).

- Vi har opdaget, at der er en kultur i Slagelse Kommune, som ikke er lig den, der er i resten af landet. Vi har nu bedt jobcentret undersøge, om vi kan ændre noget og hvilke muligheder, det kan give, siger Helle Jacobsen.

Måske kan en ændret praksis føre til, at sanktionerne kan give en større effekt på de unges jobsøgning og selvforsørgelse, lyder det.

Derudover lyder det i evalueringen:

- En tese i forhold til sammenhængen mellem sanktioner og effekt kan således være, at nogle unge tænker i systematisk fravær, fordi de i mindre grad oplever mærkbare økonomiske konsekvenser i form af ophør af ydelsen. Mange mindre træk i ydelsen gør, at de unge fortsat har mulighed for at indkalkulere et mindre økonomisk tab holdt op imod eksempelvis gevinsten ved sort arbejde i en afgrænset periode, ønsket om en længere ferie med vennerne eller familie med videre. Hvis det er tilfældet, så bidrager det til, at nogle unge fastholdes unødig lang tid i kommunal forsørgelse fremfor at blive selvforsørgende.