Slagelse-succes med Rigtige Mænd

Langtfra alle kommuner har haft succes med at få Rigtige Mænd Løbet op at stå, men i Slagelse kunne man hos de lokale firmasportsfolk onsdag glæde sig over et succesrigt arrangement, der endda blev tilsmilet af et glimrende vejr.

87 mænd fordelt på 18 hold svedte på cykler og løbeben rundt om Frederikshøj, der var udgangspunktet for et stjerneløb, hvor mændene skulle rundt til forskellige poster, som indeholdt diverse udfordringer. Holdene på fem (nogle dog kun fire) bestemte selv, hvem der skulle cykle, og hvem der skulle løbe.

- Det er da rigtig dejligt med en mand, der gør noget for at holde sig i form. Og jo, han har da stadig lidt topmave, grinede Laila Nygaard fra Ringsted og tog sig en slurk øl i havestolen, som var placeret lige overfor en af de mest populære øvelser.

Stripperen var navnet, og her var der da ikke mindst noget for pigerne at kigge på. Øvelsen handlede nemlig om, at en af hold-deltagerne tog blusen af og blev sat op på to stolper. Resten af holdet skulle så, med bind for øjnene, bære ham rundt på en bane efter hans instrukser.