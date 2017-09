Se billedserie Borgmester Stén Knuth (V) er henrykt over placering. Målet er top 10 om to år. Foto: THOMAS OLSEN

Slagelse stiler efter toppen

Slagelse - 06. september 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Virksomhederne har de betragtelige smileys fremme, når det gælder karakterer til Slagelse Kommune. Resultatet af Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse 2017 er blevet offentliggjort, og her er Slagelse Kommune placeret på en 13. plads.

Det er hele ni pladser bedre end i fjor - og langt fra den knapt så flatterende placering som nummer 91 tilbage i 2013.

I alt 96 af landets 98 kommuner deltager i undersøgelsen, og trods kritik af lav svarprocent mener borgmester Stén Knuth (V) godt, at man tage resultaterne for pålydende.

- Det har aldrig gået bedre. Det er det, vi kan læse af statistikken, men det er også, hvad jeg hører rundt omkring i kommunen. Jeg er meget stolt over, at virksomhederne har mærket vores politiske fokus på at forbedre forholdene for dem, siger borgmesteren, som mener, at fremgangen skyldes politisk vilje.

- Jeg gik i sin tid til valg på, at vi skulle forbedre vores dialog med erhvervslivet. Både kommunens og erhvervscentrets medarbejdere har gjort en kæmpe indsats, og det er i høj grad deres fortjeneste, at vi nu kan se resultaterne af vores målrettede indsats, siger han og henviser her - blandt andet - til kontakten med Slagelse Erhvervscenter.

Her synes man at udmærke sig og får i den forbindelse også skulderklap med på vejen. Herunder ikke mindst erhvervschef Per B. Madsen, som mener, at holdindsatsen og et fælles fokus er skyld i historisk god placering.

- Vi fokuserer på, at Slagelse Erhvervscenter som indgang til kommunen bliver opfattet som en samarbejdspartner, der finder løsninger og hjælper virksomhederne, siger han og tilføjer, at Slagelse sagtens kan komme længere op.

Visionen er da også top 10 i 2019 ifølge borgmester Stén Knuth.

- Der vil vi gerne op. Med den fremgang, vi har haft de seneste år, er det også sandsynligt, siger han.