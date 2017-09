Slagelse-revy kan blive tradition

Her var der premiere på Slagelse Revyen, som bilforhandler Jess Andersen fra P. M. Olsen har sørget for at få til byen. Jess Andersen elsker selv revy og et godt grin, så derfor havde han engageret de dygtige revy-skuespillere Susanne Breuning, Martin Knudsen, Jan Schou og Stine Bruun til at levere en række numre fra sommerens revyer. Indimellem tilsat elementer fra Slagelse.