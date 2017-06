Slagelse nærmer sig 80.000 indbyggere

Næsten 2000 nye borgere i Slagelse Kommune svarer stort set til antallet af tilskuere under en velbesøgt koncert i forbindelse med Slagelse Festuge.

Slagelse - 12. juni 2017 kl. 06:00 Af Christina Kabel og Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at Slagelse Kommune hastigt er på vej mod 80.000 indbyggere.

På blot tre år er indbyggertallet steget med 1880 - og fortsætter den tendens, vil der i 2020 være over 80.000 indbyggere.

Mange ting spiller ind på tilflytningen - uddannelsesmuligheder, arbejdspladser, motorvej og natur og vand.

Men de rigtige boliger betyder også meget, fortæller Thorkild Ærø, som er direktør for Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

Her er man endnu ikke gået i gang med at undersøge, hvad den statslige udflytning af arbejdspladser vil betyde for nye indbyggere rundt omkring i landet.

- Men med over 300 nye arbejdspladser i Slagelse Kommune er der ingen tvivl om, at det også vil få nogle af de ansatte til at flytte til området. Ofte har de jo familie, og så er det en stor kabale, som skal lægges og gå bedst muligt op, siger han.

Tidligere undersøgelser har også vist, at jobs er en af de vigtigste årsager til, at folk vælger at flytte til Slagelse Kommune.

- I løbet af de sidste tre år har vi fået næsten 1700 nye arbejdspladser i kommunen, og efterhånden som pendlerne lærer kommunen at kende og opdager, hvor smuk naturen er, at der er gode skoler, et fyldt sportscollege, masser af kulturtilbud og fornuftige huspriser, vil nogle af dem også flytte hertil, mener erhvervschef Per B. Madsen, Slagelse Erhvervscenter A/S.