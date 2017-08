- Vi må vente til et nyt byråd er valgt og mandatet for retning er sat, siger borgmester Stén Knuth (V)

Slagelse må vente næsten et år på ny kommunaldirektør

Slagelse - 21. august 2017 kl. 06:14 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange har sagt, at der næppe vil komme mange ansøgere til stillingen som ny kommunaldirektør i Slagelse. På grund af den politiske uro omkring den såkaldte brintsag, der fik kommunaldirektør Jane Wiis til i juli at forlade sin stilling efter kun 11 måneder. Med en bemærkning om, at hun aldrig havde oplevet noget lignende.

Men måske kan Slagelses rygte nå at blive forbedret inden ansøgere med kommunaldirektør-ambitioner skal beslutte, om de vil lægge billet ind. Alt tyder nemlig på, at det ikke bliver før et stykke tid inde i det nye år, at jobopslaget sendes ud.

På mødet i økonomiudvalget i dag mandag skal udvalget beslutte en rekrutteringsproces for ansættelse af ny kommunaldirektør.

En sådan proces ventes at tage fire til seks måneder, men borgmester Stén Knuth (V) oplyser til Sjællandske, at hans klare anbefaling er, at »vi venter til et nyt byråd er valgt, og mandatet for retning er sat.«

- Ansættelsesforholdet med den forrige kommunaldirektør sluttede jo på dramatisk vis. Situationen i byrådet har ikke ændret sig siden, og derfor har jeg forhørt mig hos andre partier, om vi skulle vente med en ny kommunaldirektør, indtil det nye byråd er valgt. Jeg fornemmer der er opbakning til det, siger borgmesteren.

S-gruppeformand John Dyrby Paulsen er helt enig i.

Det nye økonomiudvalg kommer først i funktion i januar, og herefter skal der så lægges fire til seks måneder oveni. Så der er udsigt til næsten et år som konstitueret kommunaldirektør for økonomidirektør Ole Kristensen, der også ventes konstitueret i stillingen på mødet i dag.