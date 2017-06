Birgitte Müthel, der forlod arbejdsmarkedet for fem år siden efter 40 år i bankTrelleborg, får nye udfordringer i Inner Wheel. Foto: Picasa

Slagelse-kvinde bliver national præsident

En kvinde fra Slagelse skal de to næste år stå i spidsen for den verdensomspændende organisationen Inner Wheel i Danmark.

Birgitte Müthel, gennem omkring 40 år ansat i bankTrelleborg (senere Sydbank), blandt andet som chef for pension og forsikring, bliver på søndag 25. juni udnævnt til Nationalpræsident for Inner Wheel Danmark, der på verdensplan har 100.000 medlemmer og i Danmark omkring 3000.

Udnævnelsen finder sted på Liselund på Slotsalleen, hvor godt hundrede personer fra det meste af Danmark deltager.

Slagelse-Antvorskov Inner Wheel vil den dag indsamle penge, som skal doneres til Røde Kors' Slagelse afdeling, der støtter »Unge mødre« med hjælp og vejledning samt deres sorggruppe for børn og unge.

Der arrangeres et lotteri, hvor præmierne er doneret af blandt andre glaskunstner Branka Lugonja St. Galla Galleri, kunstmaler Per Hillo, kunstmaler Estrid Eriksen, Menu Skælskør, det Internationale keramiske Center Guldagergård i Skælskør og mange flere.

- Jeg er da glad og stolt over posten, som jeg blev udpeget til på generalforsamlingen på Nyborg Strand, efter indstilling fra mit eget distrikt. Som nationalpræsident skal man lede møder med repræsentanter for distrikterne fire gange om året, hvor der blandt andet skal debatteres visioner for arbejdet. Desuden skal jeg rundt og besøge de forskellige klubber, for at få inspiration som andre kan lære af, siger Birgitte Müthel.

Organisationens formål er at skaffe penge til forskellige formål. Senest har man givet 200.000 kroner til projektet med hospitalsklovne, og i år samles der penge ind til Børns Vilkår.