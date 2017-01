Slagelse-huse bør tjekkes for at undgå kræft

Det er baggrunden for, at Slagelse Kommune nu støtter op om en kampagne, der er startet af Realdania. Det sker med et e-Boks-brev til alle husejere i kommunen med huse opført før 1998, hvor de opfordres til at få målt deres radonniveau. Senere vil der blive inviteret til borgermøde, hvor husejere kan få mere at vide og konkrete råd om, hvad de skal gøre, hvis det viser sig, at de har for meget radon i deres hjem.