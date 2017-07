Det er ikke længere klyngebomber eller cement til bosættelser, Slagelse investerer i. Mellemfolkeligt Samvirke mener dog stadigvæk, at Slagelse handler uetisk. Foto: MOHAMAD TOROKMAN/Scanpix Denmark

Slagelse fortsætter sine »uetiske« investeringer

Slagelse - 17. juli 2017 kl. 06:30 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er trods alt ikke længere klyngebomber og cement til direkte levering på Vestbredden, Slagelse Kommune investerer i.

135.650 skattekroner bliver dog stadig anvendt uetisk og imod konventionerne, mener Mellemfolkeligt Samvirke, som har Slagelse på en liste over i hvert fald 15 af landets største kommuner, der investerer i firmaer med forbindelse til bosættelser i Palæstina.

- Slagelse Kommune er med sine investeringer aktivt med til at understøtte de ulovlige bosættelser, som Danmark, FN og andre mener, er en af de største hindringer for at skabe fred mellem Israel og Palæstina. Derfor opfordrer vi kommunen til at få ryddet op i sine investeringer, siger Tim Whyte, der er generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, til Sjællandske mandag.

De 32 virksomheder, som er oplistet, er blandt andet israelske banker, der finansierer bosættelser, et cementfirma, der via et datterselskab driver fabrikker på Vestbredden, og firmaer, der leverer sikkerhedsløsninger til bosættelser.

Det var cementgiganten HeidelbergCement, Slagelse modtog kritik for at have investeret 98.000 kroner i tilbage i 2012.

I alt har Slagelse Kommune værdipapirer for i omegnen af 400 millioner kroner, hvoraf de i hvert fald 271 millioner håndteres af et investeringsfirma.

Heraf er de 0,05 procent svarende til 135.650 kroner investeret hos Volvo, Siemens og Bezeq The Israeli Telecom, som ifølge Mellemfolkeligt Samvirke bidrager til brud på menneske- og folkeretten, fordi de har direkte tilknytning til ulovlige bosættelser på Vestbredden.

Ifølge Tim Whyte er det et skråplan.

- Det er uholdbart, at de har placeret penge i disse virksomheder. De kan sagtens udlicitere opgaven med at foretage investeringerne, men de kan ikke udlicitere ansvaret. Og det ansvar må de tage på sig nu, siger generalsekretæren.