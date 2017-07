Se billedserie Bjørnekloen kan blive helt op til fire meter høj, hvis den får lov til at vokse. Arkivfoto

Slagelse blæser til kamp mod bjørnekloen

Slagelse - 21. juli 2017

De fleste ved godt, at man skal holde sig fra en bjørneklo. Det er faktisk børnelærdom, men der er stadig mange, som ikke ved, hvor farlig den egentlig er.

Skulle man være uheldig at få noget plantesaft på sig, kan det nemt resultere i smertefulde blærer, der minder om brandvabler - og virkningen forstærkes af sollys. Hudcellerne dør ved berøringen, og vævet under huden kan også dø, så det kan tage lang tid - helt op til et halvt år - før sårene heler.

- Her i Slagelse Kommune arbejder vi på en ny indsatsplan mod bjørnekloen, fortæller biolog Knud Larsen til Sjællandske.

Han understreger, at det ikke sker, fordi man oplever en særlig kraftig vækst i år, men mere er et forsøg på at ensrette bekæmpelsen.

- Planen er endnu ikke sendt ud i offentlig høring, men det vil formentlig ske efter sommerferien - og så skal den først godkendes politisk, før den kan træde i kraft, siger han.

I planen lægges der ifølge biologen op til, at borgere, der har bjørneklo stående på deres matrikel, fremover kan blive pålagt at betale for at få den fjernet, hvis man ikke selv sørger for det.

- Lige nu findes der nogle komplicerede regler, som kun gælder i visse områder. Den nye plan vil indeholde et sæt fælles regler, som skal gælde for hele kommunen, siger biologen. I praksis vil det betyde, at grundejerne selv skal sørge for aktivt at bekæmpe planten - og hvis det ikke sker, vil kommunen gøre det - på borgerens regning.

Når kommunen nu vil intensivere bekæmpelsen, sker det ikke mindst af hensyn til naturen:

- Bjørnekloen er jo en kedelig karl, der i værste fald kan tage livet af den omkringliggende flora og fauna. Den kan brede sig meget hurtigt og voldsomt, og hvis den får lov til det, vil både plante- og dyrelivet forsvinde omkring den, siger han.