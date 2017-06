Slagelse-band har skabt sin helt egen rockgenre

I kælderen under Musikhuset i Slagelse. Her er varmt og lugten i lokalerne tyder på, at det ikke er ajax der bruges mest af, hernede. Men det er her det nye Slagelse-band Bad Fuel har sit øvelokale.

- 2017 har været fantastisk for os, vi er vokset i vores tilgang til den måde vi skaber, øver og spiller musik på. Vi er klar over, hvad vi vil og hvad vi ikke vil. Det gør os skarpere og dygtigere som musikere og i sidste ende betyder det at vores musik bliver bedre, og at der venter publikum en rock koncert, de sent vil glemme.