Jens Würtz og hans kone Birgit skal fremover stå for Slagelse Vandrerhjem, hvis navn også skifter til Danhostel. På billedet ses også borgmester Stén Knuth samt en repræsentant fra Danhostel.

Slagelse Vandrerhjem solgt - ny ejer har store planer

Slagelse - 15. juli 2017

En ny køber til Slagelse Vandrerhjem på Jyllandsvej har længe rumsteret i kulissen - fredag blev det så meddelt officielt: Vandrerhjemmet er blevet solgt - og den nye forpagter havde derfor indkaldt til et pressemøde foran den store bygning fredag formiddag.

- Vi har virkelig store planer med vandrerhjemmet, fortalte Jens Henrik Würtz, der sammen med sine kone gennem snart 40 år - Birgit - fremover vil forpagte stedet - officielt fra den 1. september 2017.

Det er direktør Bjarne Nielsen, Bobjani A/S, Næstved, som er reel ejer af vandrerhjemmet, mens Jens Würtz fra Slagelse vil fungere som administrator, forpagter og vicevært - eller med egne ord:

- En slags »doktor-kan-alt«. Jeg skal også stå for entreprisen og bygge det hele om, fortæller han.

Og det er ikke blot et par småreparationer hist og her, vi taler om. Planen er, at der skal investeres mellem 11 og 15 millioner kroner i ombygningen, som også omfatter sidebygningen og det store grønne areal, hvor der skal gøres plads til autocampere og campister.

- Den store sidebygning til vandrerhjemmet skal lejes ud til ungdomsboliger, hvor der bliver plads til mellem 20 og 24 værelser eller små lejligheder, som alle har bad og te-køkken. Det vil i starten være fundamentet for, at vi kan drive et vandrerhjem, siger han.

Meningen er, at disse værelser primært skal lejes ud til unge, som studerer i Slagelse - og til en husleje, der vel at bemærke er til at betale for en studerende.

Den del forventes at stå færdigt i første halvdel af 2018.

- De fleste ungdomsboliger bliver jo revet væk i dag. Og hvis vi kan leje dem ud og have en belægningsprocent på omkring 30 på vandrerhjemmet, så kan det hele køre rundt, fortæller Würtz, der tydeligvis har gjort et stort forarbejde og undersøgt mulighederne i markedet.

Det skal iøvrigt ikke længere hedde Slagelse Vandrerhjem:

- Nej, der er jo ikke rigtig nogen, der »vandrer« mere. Det skal være et moderne familiested med moderne faciliteter - og i det hele taget bringes »up-to-date- siger han.