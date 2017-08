Slagelse Garden fejrer de 40 år med manér

Om formiddagen går samtlige deltagende bygarder gennem Slagelses gader for at slutte på Nytorv med en opvisning, hvor også Livgarden lægger vejen forbi. Om eftermiddagen står den så på tattooshow i Antvorskovhallen fra klokken 14.

Garden har tidligere på året markeret de 40 år med en jubilæumskoncert sammen med Anders Blichfeldt i Slagelse Musikhus, og nu kommer fejringen også ud på gader og stræder. Formiddagens opvisning i bymidten - mellem klokken 10.00 og 11.30 - tæller ud over jubilaren og Livgarden Ruds-Vedby Garden, Skælskør Marinegarde, Holbæk Garden, Roskilde Garden, Odense Pigegarde og Nuclear Devils Drumband. - Hvis man på nogen måde kan finde tid til det, så bør man kigge forbi begge arrangementer. Der er gratis entré, og vi håber virkelig at se rigtig mange til fejringen af jubilæet. Vi har virkelig knoklet for at sammensætte en flot dag for både de deltagende garder og publikum. Især tattooshowet bliver spektakulært med lyd- og lyseffekter undervejs, siger gardens formand, Jacob Berger Frederiksen.