Se billedserie Et panorama-view på Nytorv lørdag klokken 11, hvor op mod 200 gardere var samlet for at hylde Slagelse Garden, som fejrede 40 års jubilæum. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Slagelse Garden er del af byens DNA Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Slagelse Garden er del af byens DNA

Slagelse - 10. september 2017 kl. 18:17 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede fra klokken 10 lørdag formiddag begyndte folk at samles på Nytorv, men hovedpersonerne manglede. Godt nok hørtes enkelte trommeslag og fløjten i det fjerne, men der var ingen gardere at se på Nytorv klokken 10.

Flere plakater fortalte ellers, at markeringen af Slagelse Gardens 40 års jubilæum startede klokken 10 - det gjorde det også, men det skete på flere forskellige steder rundt omkring i byen.

Omkring klokken 10.30 dukkede Roskilde Garden op på Nytorv i deres meget flotte uniformer, og de lagde ud med Robin Williams-nummeret »Let me entertain you«.

På det tidspunkt var det stadig tørvejr, men sorte skyer begyndte at true i horisonten - og kort efter begyndte de første dråber at falde over pladsen.

Det lod dog ikke til at genere formand for Slagelse Garden igennem 16 år, Jacob Frederiksen, som var mødt op på Nytorv i sit stiveste puds:

- Det er lidt som at mødes med sine gamle klassekammerater, siger han med reference til Slagelse Gardens Veteraner, som naturligvis også dukkede op for at ønske tillykke.

- Hvad er det, Slagelse Garden kan?

- Den kan samle folk i et fællesskab. Det er ikke som en fodboldklub, som bestemt også er godt, men her samles drenge og pige på tværs af alle aldre, så der er også et stort opdragelseselement. Endelig så binder musikken det hele sammen - som medlem af Slagelse Garden lærer man et »sprog«, som man kan tage med sig og bruge hele livet igennem, siger han.

Paraden på Nytorv markerede også den officielle afslutning på Slagelse Gardens jubilæumsår:

- Vi startede med en Nytårskoncert i Korsør Kulturhus, en jubilæumskoncert med Anders Blichfeldt i Slagelse Teater - og senest et DM i Vejen, hvor vi fik indfriet målet om et DM for vores harmoniorkester og fik en placering som Danmarks fjerdebedste garde.

Fra talerstolen sendte formanden også en varm tak til alle de frivillige, som altid bakker op om garden og de mange sponsorer, som hjælper med:

- Vi møder altid stor velvilje, hvor vi end kommer hen - tusind tak for det, sagde Jacob Frederiksen.

På det tidspunkt var alle de mange gardere nu samlet på Nytorv, og det var mildt sagt et imponerende syn med omkring 200 forskellige garder samlet. Regnen begyndte desværre at bliver lidt kraftig, men garderne var forberedte - og flere havde medbragt en engangs-regnfrakke i form af gennemsigtige plastic-omslag.

Garderne skulle helst ikke blive alt for våde, da de senere skulle give koncert og tattoo i Antvorskovhallen.

Slagelses borgmester Sten Knuth var også blandt gratulanterne:

- Slagelse har et særligt DNA. Gardehusarerne er en del af det, Vikingeborgen Trelleborg er det - og jeg synes også, at Slagelse Garden er det. I stiller altid op med et fantastisk engagement, og alle kender nogen - eller har venner eller familiemedlemmer - som har været en del af Slagelse Garden. Tak for jeres indsats - og stort tillykke med jeres 40 års jubilæum, sagde borgmesteren.