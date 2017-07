Slagelse Arrest rundede 100 år

- Da bygningen her blev opført, var verden jo en helt anden end i dag. Dengang var der for eksempel hverken rocker- eller bandekriminalitet, konstaterede områdechef for Kriminalforsorgen, Rasmus Andersen, i sit indlæg. Han roste alligevel bygningen som værende god til sit formål - også i dag. Men, som han sagde:

Ronni Dahl viser rundt i kælderetagen, som betår af en lang gang med 10 ens celler på hver omkring syv kvadratmeter. Der er ingen tomme celler, men en af arrestanterne har ikke noget problem med, at vi tager et billede af cellen, men hun kort træder udenfor. Gennem et trådnet kan man se op til første og anden sal, som ifølge Ronni Dahl stort set er identisk med kælderetagen. I kælderen er der også et kontrolrum til personalet, og i et tilstødende lokale er der et arbejdsrum, hvor arrestanterne kan få lov til at lave en række forskellige ting - der ligger blandt andet et helt bjerg af små plastikdele, som skal bruges til pumper til sæbebeholdere.