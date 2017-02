Se billedserie I alt tre mænd havde indløst billet til gallapremieren »50 Shades - i mørket« i Panorama Slagelse. Her ses én midt i et hav af kvindelige gæster. Foto: Evan Hemmingsen

Skyggerne lokkede 412 kvinder til - og tre mænd

Slagelse - 09. februar 2017 kl. 15:52 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uden for Panorama lyste fakler op. Den røde løber var rullet ud, og indenfor serverede en bartender røde drinks af genren cosmopolitan. Onsdag var der dømt kvindeaften i Slagelse-biografen, for programmet stod på gallapremiere på filmen »50 Shades - i mørket«. 415 havde købt billet til de to forpremierer på filmen, som officielt havde danmarkspremiere torsdag. Af de 415 var tre gæster mænd.

- Det var et helt fantastisk arrangement, hvis jeg selv skal sige det. Der var virkelig god stemning, og jeg kunne mærke, at det var et arrangement, kvinderne virkelig havde ventet på og glædet sig til, fortæller Morten Stefansen, som er direktør i Panorama Slagelse.

- Mange kom i store flokke af veninder. De havde måske været ude at spise forinden, og de havde gjort noget ud af sig selv inden arrangementet, siger Morten Stefansen.

Han fortæller også, at det først var meningen, at der skulle være én gallapremiereforestilling, men at billetterne blev solgt så hurtigt, at man valgte at føje endnu en fremvisning i en anden sal til aftenens program. Også disse billetter blev solgt hurtigt, og alt i alt var arrangementets 415 billetter udsolgt på to dage.

- Den her film kan noget helt unikt. Den gør sex og romantik lovligt. Den går lige til grænsen og nogle gange lidt over.

Det er en særligt god kombination for det kvindelige publikum, siger direktøren.

»50 Shades - i mørket« er efterfølgeren til »50 Shades of Grey«. Begge film bygger på de voldsomt populære bøger af samme navn. Treeren i bogserien er også ved at blive filmatiseret og skulle få premiere til februar næste år.