Det var lastning af et skib med skrot fra denne plads drevet af virksomheden HJM i Helsingør, der i lørdags gav spild med skrotstumper i Korsør Havn. Et spild, der nu er meldt til Slagelse Kommune.

Skrotsvineri i havn anmeldt

Slagelse - 16. august 2017 kl. 07:20 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plastik, gummi og andre stumper flød i havnen, da der blev lastet skrot. Episoden er meldt til Slagelse Kommune. Også olie er set i vandet i Korsør Havn ved skrotplads.

Jimmi Jørgensen - formand for »Korsør holder ... sammen« - er ivrig lystfisker, hvorfor han tit står ved siden af Halsskovbroen iført blå gummihandsker for at fange hornfisk og makreller. Således også i lørdags, hvor der samtidig ikke langt derfra foregik en timelang lastning af et skib med skrot fra skrothandleren Helsingør Jern & Metal A/S, (HJM), der har en afdeling i Korsør placeret bag blå jernvægge lige før glasværket.

- Det var noget værre svineri. Vandet flød med stumper af plastik, gummilister og alt muligt andet, siger Jimmi Jørgensen til Sjællandske. Han har nu meldt svineriet til Slagelse Kommune, som er miljømyndighed. Jimmi Jørgensen oplyser, at han også tidligere har set olie flyde ud fra skrotpladsen, når det har regnet. Olien har efterfølgende kunne ses som en oliefilm på overfladen af vandet i havnen. Jimmi Jørgensen tænker på, hvor alle skrotstumperne mon ender henne.

Det var en af Korsør Havns kraner, der lastede skibet med skrot.

- Vores kran er lejet ind af firmaet HJM, som har det fulde ansvar for lastningen samt overholdelse af miljøgodkendelser, siger Jimmi Jørgensen, der foruden navnebror til anmelderen af svineriet er havnedirektør for Korsør Havn. Direktøren understreger, at spildet af skrotstumper i havnebassinet lørdag bestemt ikke er i orden, men han er endnu ikke fuldt oplyst om, hvad årsagen til spildet har været.

- Vi prøver ikke at løbe for noget ansvar, men juridisk er det virksomheden med miljøgodkendelsen, der er ansvarlig for, at lastningen foregår efter de udstedte miljøregler, siger Jimmi Jørgensen.

Sjællandske har kontaktet skrotvirksomheden HJM i Helsingør for at høre, om de kender årsagen til lørdagens spild af skrotmateriale i Korsør Havn.

Direktør Jesper Olsen er ikke bekendt med, at der skulle være sket uheld.

- Det er selvfølgelig beklageligt, hvis der er spildt noget, siger Jesper Olsen til Sjællandske.

Han oplyser, at der normalt ikke bruges net mellem skib og kaj, når der lastes.

- Der tales også om olie i vandet fra skrotpladsen, når det regner.

- Det lyder mærkeligt, for vores plads er udstyret med en olieudskiller, siger Jesper Olsen.