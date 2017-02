Se billedserie Også den gamle stegepande er penge værd, selv om 47-årige Holger Rasmussen (th) mest har smil til overs, da 53-årige Steen Kruse finder et eksemplar frem. Begge har mange års skroterfaring og sørger for kompetent vejledning og godt humør til kunderne på H.J. Hansens plads i Korsør, hvor private og håndværkere nu også kan sælge gammelt metal. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Skrot med overraskelser

Slagelse - 08. februar 2017

Overraskelserne var flere, da Sjællandske aflagde H. J. Hansens skrotplads nedenfor de store siloer på det tidligere glasværk på Norvangen 19 i Korsør et besøg.

Først synet af skrotpladsen, der har eksisteret siden 2013 og netop er blevet bemandet, så private og håndværkere mandag til fredag kan komme og sælge gammelt metal.

Første overraskelse er den pæne og ryddelige plads med sammenpressede biler stablet i fem seks meters højde ud mod kajkanten og til højre langs siloerne afmærkede båse til de forskellige metaldele som for eksempel »ledninger med op til 40 procent kobber«. Tanken om en rodet skrotplads med alskens ting og sager blandet mellem hinanden hører fortiden til.

- En ting er vores systematiske indretning, men også vores to folk på pladsen er en vigtig del af vores koncept. De sørger nemlig for godt humør og en kompetent betjening af kunderne, siger Jesper Esholdt Andersen til Sjællandske. Han er kvalitetschef hos H.J. Hansen, og han roser Korsør Havn for en særdeles god behandling og service.

Det er 47-årige Holger Rasmussen og 53-årige Steen Kruse - begge fra Stenlille-området, der bemander pladsen i Korsør. De har de årelang erfaring i skrotbranchen.

- Det sjoveste er at tømme containere fra de kommunale genbrugsstationer. Her er ofte meget spændende sager, siger Steen Kruse.

- Også gode fund man ikke nænner at skrotte?

- Nej, ikke så meget mere. Man bliver hærdet, når man finder ud af, at man ikke har brug for 24 pæne messinglysestager, griner Steen Kruse.

Priserne på gammelt metal er den næste overraskelse. De er mere end livlige. Et kilo jern kostede 80 øre i sidste uge. Nu koster det 25 øre. Kinas gøren og laden med deres stålproduktion og præsidentskifte i USA påvirker priserne, der for et par år siden var meget høje. Men de er raslet ned i et meget gennemsigtigt marked, hvor alle hurtigt ved, hvad der købes og sælges til. Skrottet fra Korsør sejles til H. J. Hansens store sorteringsplads i Odense, hvor det efterfølgende sælges og sejles til smelterier i eksempelvis Tyrkiet. Jo bedre sortering jo højre priser. Metal handles i dollars.

Holger Rasmussen slår fast, at de i bund og grund er en slags konkurrenter til de kommunale genbrugspladser.

- Hvorfor ikke komme forbi os i stedet for at forære dit metal gratis væk. Det kan være en plæneklipper, zink-tagrender, et brusearmatur eller de tomme dåseøl fra Tyskland, siger Holger Rasmussen.

En overraskelse er det også, at der ingen kontanter er på pladsen. Al udbetaling sker elektronisk til sælgers bankkonto. Sorte penge i branchen er dermed udryddet. Minimum er salg af metal for 125 kroner, hvis der skal udbetales penge. Kommer man med mindre kan der afregnes med vin eller chokolade.

Meget passende, da koncernen også rummer H.J.Hansen Vin A/S.

Et kilo tomme dåseøl fra Tyskland indbringer i øvrigt cirka 40 øre, mens et brusearmatur i messing nærmer sig 20 kroner kiloet, så samler man lidt sammen, skulle der nok være lidt vin og chokolade inden for rækkevidde ved et besøg hos Holger Rasmussen og Steen Kruse.