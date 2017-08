Se billedserie P-pladsen ved Antvorskov Ruin er fyldt til bristepunktet - men det var ikke ruinen, folk kom for at se torsdag morgen. Foto: KIM BRANDT

Skolestart: Kaos ved Antvorskov Skole

Slagelse - 11. august 2017 kl. 06:30 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når omkring 1100 børn skal i skole på én gang, så må det nødvendigvis give visse trafikale udfordringer. Og selv om der allerede er gjort meget for, at det hele glider så let som muligt, så var virkeligheden torsdag morgen »et kontrolleret kaos« ved Slagelses største skole, Antvorskov.

Mens politiet holdt et vågent øje med »hovedindgangen« op ad Sejerøvej fra Antvorskov Allé, så var der rigtig mange, der benyttede bagindgangen og den forholdsvis nye sløjfe, der er etableret lige ved Antvorskov Ruin. En lille, asfalteret vende- og afsætningsplads, der netop er beregnet til, at forældrene kan sætte deres børn af, hvorefter de selv kan gå de sidste par hundrede meter på en sti under Grønningen, hvor der ikke kommer biler.

Når skolen således har to store indgange for og bag, skulle man tro, at der var plads til alle. Men det er der ikke - og slet ikke på første skoledag, hvor mange bedsteforældre typisk tager med for at opleve barnebarnets første skoledag - og dermed bliver trafikken om ikke fordoblet, så i hvert fald væsentligt større.

Allerede klokken 7.30 var det tydeligt at se, at der ville blive kamp om parkeringspladserne ved Antvorskov Ruin på Grønningen lige over for Munkebakken.

Og ganske rigtigt - klokken 7.45 var der ingen pladser tilbage, og det gjorde det ikke bedre, at den tomme grund ind til den gamle Hunsballe-grund var spærret af.

Selv om det ikke er en parkeringsplads, så er immervæk en tom grund, der nemt kunne rumme 100 biler eller mere - og det kunne have løst mange problemer på første skoledag.

I stedet blev der et kaos, hvor folk hverken kunne komme frem eller tilbage.

Mange benyttede også afsætnings-sløjfen, men flere har tydeligvis misforstået brugen af den. Det er ikke tilladt at parkere her - kun at sætte sine poder af.

Sjællandske så flere biler i sløjfen som var ganske forladte, og det øgede selvsagt presset på trafikken.

