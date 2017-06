Skoleleder takker af: Ny fundet i Ringsted

Nu er det hendes tur til at sige farvel, til at gå pension og takke af for denne gang. På fredag den 23. juni er det slut.

- Jeg går ud fra, at der vil komme en tåre eller to. Jeg har jo været her i mange år. Nu er det bare på tide at trække sig og lade en ny komme til, siger Helle Guillaume Jensen, som er en af de skoleledere i kommunen, der har haft rigeligt at se til de senere år. På godt og ondt.