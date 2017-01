Skolefodbolden sikret i Slagelse

For 41-årige Paw Nielsen fra B73 er det hukommelsen om selv som skoleelev at have glædet sig til at deltage i skolefodboldstævner, der har fået ham til sammen med 44-årige John Juul Jensen fra Sportigan at genoplive stævnet i Antvorskovhallen. Første gang for et år siden, hvor 81 hold deltog. I lørdags lidt færre med 68 hold.