Skolefodbolden ruller atter i Antvorskovhallen

Det traditionelle skolefodbold-stævne, i 50 år sponseret af Danske Bank, er noget mange slagelseanere kan huske at have deltaget i.

Efter at Danske Bank havde holdt 50 års jubilæum med begivenheden forsvandt den ud af billedet et par år, men sidste år blev den så genoptaget igen, takket være foretagsomme folk fra B73 med Spar Nord i ryggen.

Paw Nielsen fortæller, at det efterhånden er svært at få udbredt kendskabet til fodboldturneringen på skolerne. Hvilket ikke mindst skyldes den nye skolereform, der har ændret lærernes arbejdstid.

- Lærerne kan ikke være med, og derfor er det forældre, der skal stå for holdene. Det kniber også med at få adgang til at reklamere for stævnet på skolerne. På nogle skoler, hvor der er ansatte, vi kender, går det meget godt, mens det kniber meget andre steder. Det er forklaringen på, at for eksempel Dyhrs Skole har rigtig mange hold med, fortæller Paw Nielsen.