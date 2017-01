Skoleelever i Slagelse går mest op i kortere skoledage

I anden uge skal eleverne lave en kampagne for en mærkesag og dele den på de sociale medier for at skaffe opmærksomhed og opbakning til den. Op til den sidste uge af undervisningsforløbet vælger de politiske partier også tre mærkesager, der herefter kommer til at udgøre grundpillen i deres partiprogram for Skolevalg. Elevernes opgave er her at vurdere hvilket parti, der bedst repræsenterer deres holdninger, og som de derfor vil stemme på.