Skole vil bygge hal på rekreativt område

Slagelse - 04. juni 2017 kl. 14:03 Af Arne Svendsen

Gode idrætsfaciliteter tæt på skolen har i mange år været et stort ønske på Dyhrs Skole i Frederiksgade. Nu ser det ud til, at der er en mulighed for at få opfyldt dette ønske, skriver Sjællandske.

En forudsætning er dog, at byrådet vil vedtage en ny lokalplan for det område, hvor den forlængst nedlagte Vestre Skole i Sct. Pedersgade havde sine boldbaner.

Slagelse Musikskole og Sprogcenter holder i dag til i bygningerne, og på boldbanerne ønsker Dyhrs Skole at opføre en idrætshal og lave udendørs idrætsfailiteter.

Kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø skal på sit møde i næste uge tage stilling til, om man vil sige ja til at lave en lokalplan for området, der hidtil har været ejet af kommunen.

På et møde i kommunens økonomiudvalg 22. maj blev der dog taget principbeslutning om salg af en del af arealet til Dyhrs Skole, som længe har været på udkig efter en sådan mulighed, ifølge den beretning som skolens bestyrelsesformand, advokat René Rasmussen, aflagde på den seneste generalforsamling 25. april.

Det fremgår af dagsordenen for mødet i erhvervs, plan og miljøudvalget, at arealet til skoleidrætshal og udendørs idrætsfaciliteter forventes at omfatte 3000-4000 kvadratmeter af det grønne område, der har et samlet areal på 10.560 kvadratmeter.

Området er offentligt tilgængeligt og anvendes i dag til rekreative formål.