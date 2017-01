Skole mindes Emilie: -Stilheden var overvældende

I dag, torsdag, var første skoledag efter juleferien på Slagelse Gymnasium, hvor Emilie Meng gik på skolens HF-linje. Det var samtidig også første dag i skolen for eleverne efter fundet af Emilie Mengs lig, derfor blev der holdt en mindehøjtidelighed for den afdøde pige.

Tragedien har ramt gymnasiet hårdt og i særdeleshed Emilies klassekammerater og lærere.

Klokken 9.10 blev alle skolens elever samlet for at mindes deres nu afdøde klassekammerat, og selvom flere hundrede unge mennesker var samlet, så var stilheden overvældende.

- Det hele forløb rigtig godt, og aldrig har der været så stille. Der var en meget trykket og knugende stilhed, siger vicerektor Lotte Büchert til Sn.dk efter afholdelsen af skolens mindehøjtidlighed.

Hun fortæller også, at der heller ingen mobiltelefoner var fremme under mindehøjtidlighed, hvor også gymnasiets rektor, Iver Grunnet holdt en tale.

- Det var en meget flot tale som vores rektor holdt, hvor han havde talt med Emilies lærere. I talen kom han ind på, hvor dygtig og flittig en elev Emilie var, og at hun var en utrolig god skolekammerat, der altid var smilende og glad, siger vicerektoren.

Efter talen blev der holdt et minuts stilhed til ære for Emilie Meng, der forsvandt sporløst i de tidlige morgentimer den 10. juli sidste år.

Men juleaftensdag, lidt over fem måneder senere blev et lig fundet i en sø nær Borup cirka 60 kilometer fra det sted, hvor Emilie Meng forsvandt. Og første juledag stod det klart, at der var tale om Emilie Meng, hvis lig bar præg af en forbrydelse.

Politiet, der endnu ikke har oplyst om dødsårsagen eller hvilken forbrydelse, der er tale om, arbejder i øjeblikket på højtryk for at finde ud af, hvem der kan have gjort Emilie ondt og taget hendes liv.