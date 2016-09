At Korsør Fæstning får et af de brune henvisningsskilte fra motorvejen er et ønske fra Slagelse Kommune. Ifølge Troels Christensen er der grønt lys fra Folketingets skilteudvalg. Dronefoto: Morten Mikkelsen, 24 Produktion

Send til din ven. X Artiklen: Skilt på motorvej for fæstning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skilt på motorvej for fæstning

Slagelse - 09. september 2016 kl. 13:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De brune turisttavler, som eksempelvis sydpå viser mod Knuthenborg Safaripark og på Helsingørmotorvejen mod Frederiksborg Slot, får efter al sandsynlighed en kopi ved Korsør.

Vejen er nemlig banet, og egentlig mangler bare den sidste formalitet, før man på den pågældende strækning kan få opstillet et skilt med pilen rettet mod Korsør Fæstning. En attraktion og et stykke historie, som ikke bare Korsør by, men også kommunens øvrige borgere kan være stolte af.

- Det vil da helt sikkert løfte vores stolthed og gøre, at vi retter ryggen. Fæstningen fortjener et skilt på motorvejen, ligesom Gåsetårnet har det ved Vordingborg, siger Troels Christensen (LA), formand for kultur-, fritids- og turismeudvalget, som ikke ser nogen hindringer, omend beslutningen om turisttavlen kun næsten er gået igennem.

Kravet er nu, at man fra Christiansborgs side beslutter, at Fæstningen kan få en turisttavle, som er et officielt ønske fra Slagelse Kommune.

- Og jeg ved, at Folketingets skilteudvalg er for, så jeg ser ingen problemer, fortæller Troels Christensen, som håber, at skiltet kan være klar ved årsskiftet.